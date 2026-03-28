De Busdongo al mundo: la familia Ortega, dueña de Inditex, celebra los 90 años de su patriarca

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Amancio Ortega Gaona cumple 90 años y aunque dirige su imperio de moda desde Arteixo, el origen del migrado Zara se encuentra en una pequeña localidad en la montaña central leonesa: Busdongo de Arbás.

Fue allí, en 1936, donde el cuarto hijo de un ferroviario vallisoletano y una madre dedicada al hogar dio sus primeros pasos. Posteriormente, se trasladó a Tolosa junto a su familia y finalmente a La Coruña debido al trabajo de su padre.

En Busdongo, su figura es casi mítica. A pesar de haber pasado allí solo sus primeros años, los vecinos recuerdan con orgullo que el hombre que revolucionó la moda mundial nació en una de las casas de la zona.

Ortega llega a la novena cifra con una fortuna que supera los 127.000 millones de euros. Sin embargo, quienes le conocen aseguran que, en el fondo, sigue siendo aquel niño que dejó la escuela a los 12 años para trabajar de repartidor.

A sus 90 años su rutina se mantiene intacta. Según cuentan fuentes cercanas, todos los días sigue acudiendo a la sede de Inditex, desayuna con los empleados y mantiene un perfil bajo caracterizado por la discreción.