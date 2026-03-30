Jesús Sanz, 'El Chepas', fundador del grupo 'Lujuria', muere

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El heavy metal nacional se viste de luto. Jesús Sanz, conocido cariñosamente como «El Chepas», guitarrista y pieza fundamental en la fundación de la banda segoviana Lujuria, ha fallecido tras una valiente lucha contra el cáncer. Su partida marca el fin de una era para una de las formaciones más emblemáticas y combativas del rock en español.

Tres décadas de historia y distorsión

Con más de 30 años de trayectoria ininterrumpida, Sanz no solo fue el arquitecto de los riffs que definieron el sonido de Lujuria, sino también un ejemplo de compromiso y perseverancia en la escena musical. Desde su formación en Segovia a principios de los 90, «El Chepas» fue el compañero inseparable de mil batallas sobre los escenarios, dejando una huella imborrable en la discografía del género.

El emotivo adiós de Óscar Sancho

La noticia se ha dado a conocer a través de un desgarrador comunicado de Óscar Sancho, vocalista del grupo y amigo personal de Sanz. En un mensaje cargado de humanidad y nostalgia, Sancho se ha despedido del que consideraba su «hermano del alma» y su «mitad» creativa.

«Han sido 36 años de música, carretera y vivencias compartidas. Se va mi amigo, pero se queda su legado», expresó el vocalista en un texto que ha conmovido a miles de seguidores en redes sociales.

La comunidad del rock y el metal ya ha comenzado a inundar las plataformas digitales con mensajes de respeto y condolencias, recordando a Jesús Sanz no solo por su talento con las seis cuerdas, sino por su lealtad inquebrantable a sus principios y a su banda de toda la vida.