Affleck termina con el último vínculo que le unía a Jennifer López

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En abril de 2024, Ben Affleck y Jennifer López daban por finalizada su relación matrimonial, pero no ha sido hasta ahora cuando han hecho lo propio con su relación patrimonial. Según revela el portal 'TMZ', el consolidado actor ha cedido su participación en la mansión de Beverly Hills que ambos adquirieron después de casarse y que pretendía ser el domicilio familiar. Sin embargo, tras someterla a una reforma millonaria, nunca llegaron a habitarla.

El portal estadounidense, que ha tenido acceso al registro del acuerdo, señala también que el reconocido intérprete ha transferido su parte a su exmujer sin contraprestación económica alguna. La pareja compró la vivienda en mayo de 2023. Una villa de casi 4.000 metros cuadrados con 12 habitaciones y 24 baños, garaje para más de una decena de vehículos, piscina, bar, sala de cine, jardines, gimnasio, ring de boxeo e incluso un complejo deportivo con pistas de baloncesto y 'pickeball', además de varias viviendas de invitados y para el personal en una parcela de 20.000 metros cuadrados. Su salida de nuevo al mercado en el verano de 2024 con un precio de 68 millones de dólares fue una de las pistas que llevó a confirmar la ruptura. Jennifer López presentó la demanda de divorcio el 20 de agosto de 2024, el día que habrían celebrado el segundo aniversario de su romántica boda en Georgia en 2022 (antes, el 16 de julio del mismo año, se habían casado por sorpresa en Las Vegas).

En la documentación presentada, la cantante alegaba "diferencias irreconciliables" y fechaba la separación el 26 de abril de 2024. Desde entonces, los ex habían mantenido la titularidad conjunta de la casa hasta que la pareja modificó recientemente su acuerdo de reparto de bienes. Según la prensa estadounidense, incluyeron una "transferencia de bienes entre cónyuges" al objeto de ceder la propiedad al completo a López. Una operación que cierra definitivamente una relación que ha atravesado más de veinte años de idas y venidas. La historia entre Affleck y López se remonta a comienzos de los años 2000, cuando se convirtieron en una de las parejas más mediáticas de Hollywood.

Se comprometieron entonces por primera vez pero cancelaron su boda en 2003 y anunciaron su ruptura poco después, en 2004. Durante años, ambos siguieron caminos separados. Affleck formó una familia con Jennifer Garner, a quien estuvo unido desde el 2005 hasta el 2018. Juntos tuvieron tres hijos. Por su parte, López estuvo casada con Marc Anthony del 2004 al 2014 y tuvieron dos hijos. El reencuentro en 2021 y su boda en 2022 hizo creer hasta a los más escépticos en las segundas oportunidades.