Fallece Elsa Landabaso, esposa del exjugador del Athletic Club Julen Guerrero

El ex futbolista Julen Guerrero fue el encargado de extraer las bolas que determinaron el orden de los encuentros. RAQUEL P. VIECO

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Elsa Landabaso, esposa del exjugador internacional y leyenda del Athletic Club Julen Guerrero, ha fallecido, según informó este jueves la Federación Vizcaína de Fútbol en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Nada más conocerse la luctuosa noticia, de la que no trascendieron más detalles, numerosas instituciones del mundo del fútbol enviaron sus condolencias a la familia del exdeportista vasco, con quien Landabaso llevaba casada casi tres décadas y con quien había tenido dos hijos, uno de ellos, Julen Jon, actualmente futbolista en el filial del Getafe.

El Athletic, club en el que Guerrero desarrolló toda su carrera profesional, lamentó "profundamente" la muerte de Landabaso en un mensaje publicado en sus redes sociales.

"El Athletic y toda la familia athleticzale estamos contigo en estos duros momentos. Lamentamos profundamente el fallecimiento de tu mujer, Elsa Landabaso. Gugan bego (descanse en paz)", señala la nota de la entidad bilbaína.

También emitió su mensaje de pésame el CD Estepona, donde Guerrero desempeña el cargo de manager general.

"En estos momentos de profundo dolor, el presidente, la plantilla, el cuerpo técnico y todos los empleados que componen tu familia del CD Estepona, desean trasladarte el más sentido pésame y todo nuestro cariño", posteó el club en un mensaje dirigido al exfutbolista, a sus hijos, familiares y amigos.

De igual manera, el Getafe CF expresó su "más profundo pesar" por la muerte de Landabaso, madre de Julen Jon Guerrero, futbolista de su filial, al que envió su "apoyo y cariño".

Previamente, La Base -cuenta de las categorías inferiores del Getafe- recordó a su jugador que "la familia azulona" estaba con él y su famila "en estos difíciles momentos" y se unía a su "dolor".