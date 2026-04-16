Victoria Beckham habla por primera vez sobre la polémica con su hijo Brooklyn

Victoria Beckham, en una rueda de prensa en calidad de embajadora de buena voluntad para la ONU.

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La cantante británica Victoria Beckham ha hablado por primera vez sobre la polémica familiar con su hijo mayor, Brooklyn, que rompió públicamente con ella y con su padre, el exfutbolista David Beckham, el pasado enero.

"Queremos muchísimo a nuestros hijos. Siempre hemos intentado ser los mejores padres. Llevamos más de 30 años en el punto de mira y lo único que hemos intentado hacer siempre es proteger a nuestros hijos y quererlos", expresó la empresaria y diseñadora en una entrevista con The Wall Street Journal publicada este jueves.

Victoria Beckham, de 51 años, afirmó además que la prensa negativa no ha afectado a su trabajo: "Creo que, en definitiva, la gente compra mi producto porque es realmente bueno. No creo que compren mi delineador de ojos solo porque soy yo".

Brooklyn rompió públicamente con sus padres en enero, tras acusarlos de "una falta de respeto permanente" hacia su esposa Nicola Peltz, y afirmó que no quiere reconciliarse con su familia.

En un comunicado en Instagram, aseguró que David y Victoria Beckham han tratado de "arruinar" su relación de pareja con su ahora esposa y los acusó de llevar a cabo "ataques sin descanso contra él" tanto privada como públicamente.

En la publicación, detalló un incidente ocurrido en 2022 durante su boda a cuenta del vestido de novia diseñado por Victoria que a última hora no estaba listo, lo que según él tenía como propósito hacer fracasar el enlace.

"Me he callado durante años y me empeñé en guardar estos asuntos en la intimidad. Desgraciadamente, mis padres y su equipo siguen acudiendo a la prensa y no me dejan otra opción más que hablar por mí y contar la verdad sobre solo algunas de las mentiras", indicó.

Posteriormente, detalló cómo su salud mental se vio afectada por la relación con su familia, que también incluye a sus hermanos Romeo Beckham, de 23 años, Cruz Beckham, de 20, y Harper Beckham, de 14.

"Crecí con una ansiedad abrumadora", explicó. "Por primera vez en mi vida, desde que me alejé de mi familia, esa ansiedad ha desaparecido. Me despierto cada mañana agradecido por la vida que elegí y he encontrado paz y alivio".