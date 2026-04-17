Sarah Ferguson es fotografiada en un resort de esquí en Austria tras el escándalo Epstein

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La exduquesa de York Sarah Ferguson fue fotografiada esta semana en un resort de lujo en una estación de esquí en Austria, tras cerca de siete meses sin aparecer en público en medio del escándalo que la relaciona con el pedófilo convicto Jeffrey Epstein.

Unas imágenes publicadas por el tabloide británico 'The Sun' durante la noche del jueves, muestran a la que fuera esposa del expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, de 66 años, con un rostro visiblemente desmejorado, vestida con un abrigo azul y con gafas y el pelo recogido en una gorra de béisbol entrando a un lujoso resort en un pueblo de esquí austriaco cuyo nombre no fue revelado.

De acuerdo con este medio, el chalet en el que se hospeda la exduquesa de York en Austria costaría 2.000 libras esterlinas (casi 2.300 euros) por noche.

Una fuente citada por 'The Sun' dijo que Ferguson había optado por mantener un perfil bajo durante su estancia en los Alpes austriacos: "No se la ha visto en mucho tiempo y claramente ha querido que siga siendo así. La ropa que eligió cuando salió fue cuidadosamente seleccionada para evitar ser reconocida".

La exduquesa de York, a quien se le retiró el título en octubre del año pasado tras salir a la luz nuevos detalles sobre sus vínculos con Epstein, como correos electrónicos donde llegaba a referirse al estadounidense como "amigo supremo", no había sido vista en público en 213 días.

Su última aparición pública fue en el funeral de la duquesa de Kent en la catedral de Westminster el pasado 16 de septiembre.

Tras ser desalojada en febrero de la mansión de Royal Lodge, cerca del castillo de Windsor, junto con el expríncipe Andrés, empezaron a surgir rumores sobre el paradero de Ferguson, y algunos llegaron a apuntar que se refugiaba en Abu Dabi y Dubái (Emiratos Árabes Unidos) para mantenerse alejada del escrutinio público.

El pasado mes de marzo, un congresista estadounidense solicitó formalmente a Ferguson que testifique ante un comité del Congreso para explicar sus "estrechos vínculos personales y empresariales" con Epstein.

Los llamados 'papeles de Epstein' han supuesto un golpe devastador para la monarquía británica, y sobre todo para la familia de los York, especialmente tras el arresto del expríncipe Andrés el pasado mes de febrero por unas supuestas filtraciones de información gubernamental al pedófilo estadounidense.

Por su parte, Ferguson fue destituida como patrona en numerosas entidades benéficas y su editorial cesó la publicación de sus libros infantiles, mientras que sobre sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia, todavía existen dudas sobre sus vínculos con Epstein y han sido vetadas de actos oficiales con la familia real, como la habitual carrera de caballos de Ascot.