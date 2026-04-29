Macarena Gómez en 'El Hormiguero': "Yo me enamoré de mi marido y fue un flechazo absoluto"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Macarena Gómez regresó anoche al plató de ‘El Hormiguero’ con la energía y naturalidad que la caracterizan. La actriz acudió para promocionar su último proyecto cinematográfico, la comedia "¿Cómo hemos llegado a esto?", que llega a las salas este 30 de abril. Durante su charla con Pablo Motos, Macarena no solo habló de su carrera, sino que se sinceró sobre su relación sentimental con Aldo Comas, asegurando que para ella el amor nace de la fascinación intelectual. Al recordar cómo se conocieron en una discoteca en Argentina, la intérprete confesó que lo suyo fue instantáneo y que lo que más le cautivó fue su ingenio. Según sus propias palabras, le encantó que él le dijera que se parecía a Miércoles Addams, pues ella misma siente esa conexión, y concluyó que en una pareja la admiración está por encima de todo porque su marido es, a sus ojos, el más creativo del mundo. Uno de los momentos más sorprendentes de la noche llegó cuando la actriz compartió con el público el trastorno neurológico que padece: la misofonía.

Macarena explicó que ciertos sonidos cotidianos, como el masticar, el tecleo de un ordenador o incluso el segundero de un reloj, le provocan una ansiedad y un malestar difíciles de gestionar. Reveló que en su día a día suele utilizar tapones para protegerse de estos ruidos que interrumpen su tranquilidad, llegando a admitir que situaciones tan comunes como alguien comiendo patatas fritas en un tren pueden llegar a alterarla profundamente. Además de sus confesiones sobre la salud y el amor, Macarena dejó anécdotas divertidas sobre sus manías en los lugares públicos. Reconoció entre risas que sufre de vértigos y que tiene una sensibilidad especial para detectar si una mesa está coja, lo que la lleva a pedir cambios de sitio de forma insistente. De hecho, bromeó con la posibilidad de que los camareros tengan una imagen particular de ella, afirmando que cree que alguna vez le han escupido en la comida por ser tan exigente con la estabilidad de las mesas en los restaurantes. La entrevista cerró con una reflexión sobre su felicidad actual y su regreso al baile en el cine, una disciplina que le apasiona y que ha podido recuperar en sus rodajes más recientes.