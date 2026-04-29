Froilán, de paseo romántico con una joven tras dejar Abu Dabi y volver a España

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Froilán fue fotografiado esta semana paseando con una joven, por el momento desconocida, por el madrileño parque del Retiro. En las imágenes, publicadas ayer miércoles por la revista 'Semana', se puede ver al hijo de la infanta Elena muy relajado y cómplice con una chica morena. Según narra la publicación, Froilán y su amiga estuvieron deambulando por varias zonas de Madrid compartiendo risas y gestos de cariño que terminaron en un significativo abrazo. Después de hacer una parada en una terraza para disfrutar de un aperitivo, continuaron con el paseo por los jardines del Retiro. Un encuentro que el director de 'Semana' calificó de "muy romántico" en el programa 'El tiempo justo'. En todo caso, tampoco confirmó que haya un idilio entre ambos. Lo que sí parece confirmado es el regreso del nieto mayor de rey Juan Carlos a Madrid. El joven habría dejado su residencia en Abu Dabi tras el estallido del conflicto en Oriente Medio. Su estancia en la capital ha vuelto a poner el foco mediático en su persona y en sus relaciones sentimentales. Su noviazgo más mediático fue el de Mar Torres, con quien tuvo un romance intermitente hasta su ruptura definitiva en 2020. Su última relación conocida fue con Belén Perea, con quien rompió en junio de 2025. El hermano de Victoria Federica se mudó a Emiratos Árabes Unidos, donde ya vivía su abuelo materno, a comienzos de 2023. Su nombre había acaparando titulares por distintas controversias y su salida del país supuso un respiro para su imagen. Desde entonces, ha mantenido un perfil bajo, convertido en el mejor apoyo del rey Juan Carlos. Habrá que ver si, a pesar de su vuelta a España, logra mantenerse alejado de las polémicas.