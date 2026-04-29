Patti Smith afirma que el Princesa de las Artes simboliza el amor que siente por España

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La cantante y escritora estadounidense Patti Smith, quien este miércoles ha sido distinguida con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026, ha afirmado que el galardón simboliza el amor que siente por España.

"Creo que este galardón simboliza el amor que siento por España, un país que, durante décadas y a través de distintas generaciones, me ha expresado su cariño y apoyo y donde siempre me he sentido respaldada y querida", ha dicho Smith en unas declaraciones difundidas por la Fundación Princesa de Asturias.

Smith (1946, Chicago, Estados Unidos) ha incidido en que el premio significa para ella "Arte y Amor", "por todos los poetas y pintores que desde Lorca a Picasso" le han inspirado, y por todo el afecto que ha recibido, especialmente de la gente joven.

"Al recibir esta mañana la noticia de la concesión del Premio Princesa de Asturias de las Artes, me he levantado llevada por un profundo sentimiento de gratitud. Como si mil palomas me hubieran dado la bienvenida y me hubiesen llenado de energía", ha añadido la cantante, quien ha recordado que en diciembre cumplirá ochenta años, "pero más que tener la sensación de estar llegando al final" de su camino, ha asegurado que el premio hace que se sienta "rejuvenecida".

Patti Smith ha confiado en llegar a Asturias unos días antes de la ceremonia de entrega de los premios porque se da la circunstancia de que el próximo 20 de octubre se cumplirán 50 años de su primer concierto en España, que se celebró en Badalona.

"Bendigo cada día como el comienzo de algo nuevo, en un mundo que necesita más que nunca de nuestra comprensión, de nuestro trabajo y de nuestro compromiso para seguir llenándolo de amor y de respeto hacia los demás", ha concluido Smith en su mensaje.

El jurado que le ha concedido este miércoles el galardón ha ensalzado de la cantante y escritora su "impetuosa creatividad", su "actitud inconformista y transgresora", su "visión poética de la vida" y su compromiso frente a las injusticias