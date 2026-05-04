Karol G amplía su gira ‘Viajando por el mundo Tropitour’ tras venta millonaria de entradas

La cantante colombiana Karol G luce una piedra preciosa en una de sus piezas dentales. EFE/Orlando Barría

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La colombiana Karol G amplió su gira 'Viajando por el mundo Tropitour' de 39 a 63 conciertos en estadios tras la exitosa venta de boletos que llegó a dos millones en cuatro días en Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y Europa, informó este lunes en un comunicado.

La artista tendrá nuevas fechas en Chicago, Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, Miami, El Paso, Barcelona, Sevilla, Madrid, Bogotá, Ciudad de México, Lima, Quito y Santiago de Chile.

En varios de estos mercados, las entradas para las funciones adicionales de la gira, producida por Live Nation, se agotaron en poco tiempo, agregó la nota.

En muchas de las ciudades por las que pasará 'Viajando por el mundo Tropitour' los billetes se agotaron en las primeras horas, lo que llevó a sumar segundas, terceras y hasta cuartas fechas en plazas como Los Ángeles, Chicago, Miami, Nueva York, San Francisco, Barcelona, Sevilla y Madrid.

Madrid y Santiago de Chile cuentan con cuatro fechas confirmadas, mientras que otros lugares como Los Ángeles, Ciudad de México, Monterrey, Sevilla, Bogotá y Quito tienen hasta tres funciones.

Chicago, San Francisco, El Paso, Nueva York, Miami y Barcelona registran dos fechas cada una, con más anuncios previstos.

El tour, según el comunicado, se apoya en el recorrido previo del 'Mañana será bonito World Tour', que reunió a más de 2,3 millones de asistentes en 62 conciertos y generó más de 300 millones de dólares, con cierre en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid tras cuatro fechas agotadas.

El anuncio llega después de la participación de Karol G en Coachella 2026, donde se convirtió en la primera artista latina en encabezar el festival.