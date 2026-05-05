Rolling Stones anuncian su nuevo álbum 'Foreign Tongues' para el 10 de julio

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The Rolling Stones anunciaron este lunes en redes sociales que su nuevo álbum de estudio, 'Foreign Tongues', saldrá a la venta el próximo 10 de julio y que un nuevo sencillo, 'In the Stars', ya está disponible en 'streaming'

La banda británica, formada en 1962, agregó en un breve comunicado que el nuevo disco está "arraigado en el blues, el country y el rock".

Se trata de su primer trabajo de estudio desde 'Hackney Diamonds' (2023), con el que la banda regresó a la actividad discográfica tras varios años de silencio y que fue reconocido con un Grammy. Por el momento, no han detallado si el nuevo lanzamiento vendrá acompañado de una gira internacional.