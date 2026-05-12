El actor leonés Imanol Arias se estrena como abuelo: nace en Madrid su primer nieto con raíces de la montaña leonesa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El 12 de mayo de 2026 quedará marcado en el calendario personal de Imanol Arias como el día en que su vida dio un vuelco hacia la ternura absoluta. El actor leonés, nacido en la emblemática localidad de Riaño, se ha convertido en abuelo por primera vez tras el nacimiento del hijo de Jon Arias y la también actriz Alba Ribas. La noticia ha sido recibida con una inmensa alegría por el intérprete, quien a pesar de sus décadas de éxito en la pantalla y los escenarios, afronta ahora el que probablemente sea el guion más importante y emocionante de su trayectoria vital.

La conexión de Imanol con su tierra, la montaña de León, siempre ha sido un pilar fundamental en su identidad. Aunque su carrera le llevó lejos de las cumbres de Riaño hace mucho tiempo, el actor ha presumido constantemente de ese carácter recio y noble que define a los leoneses. Sus allegados aseguran que Imanol está entusiasmado con la idea de transmitir a esta nueva generación el amor por sus orígenes y los valores de una tierra que, al igual que él, sabe lo que es reinventarse sin perder la esencia.

Los padres, Jon Arias y Alba Ribas, han compartido su felicidad de forma discreta, rodeados de sus seres queridos en este momento de máxima intimidad. Jon, que ha seguido los pasos de su progenitor consolidando una carrera propia en el mundo del arte, permite ahora que su padre experimente la vida desde una perspectiva diferente. Con la llegada de este pequeño, la saga de los Arias asegura su continuidad, uniendo el talento interpretativo de sus progenitores con ese legado leonés que Imanol siempre lleva por bandera allá donde va.

Este nacimiento supone un soplo de aire fresco y una merecida celebración para el actor, quien se encuentra en un momento de madurez profesional plena. Mientras la noticia recorre los rincones de su Riaño natal, donde se le sigue viendo con orgullo como al vecino que conquistó el país, Imanol se prepara para ejercer de abuelo con la misma pasión que pone en cada uno de sus trabajos. El 12 de mayo ya no es solo una fecha en el calendario, sino el punto de partida de una nueva historia para el hombre que, nacido entre montañas leonesas, hoy celebra la vida en su estado más puro.