El Gran Wyoming revela una agresión física por su ideología: "Me calzaron una hostia y lo oculté"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Gran Wyoming ha sorprendido a la audiencia con una de sus confesiones más personales y crudas hasta la fecha. Durante una charla con el periodista Aimar Bretos en el programa 'La noche de Aimar', el veterano comunicador ha revelado que fue víctima de una agresión física por motivos ideológicos hace relativamente poco tiempo. Según el relato del humorista, el incidente se produjo mientras caminaba por la calle y fue abordado por un grupo de individuos que comenzaron a increparle por su posicionamiento político.

El presentador detalló que los atacantes eran tres hombres que, al reconocerle, empezaron a proferir insultos tales como "hijo de puta" y "rojo". Lejos de ignorar las provocaciones, Wyoming decidió encararse con ellos preguntándoles cuál era el problema, momento en el cual uno de los agresores le propinó un fuerte golpe en el rostro que llegó a "darle la vuelta a la cabeza". Tras el ataque, el comunicador explicó que tuvo que recurrir a cuidados básicos para bajar la inflamación y ocultó lo sucedido para evitar el revuelo mediático.

Este episodio ha generado una ola de indignación en el sector de la comunicación y la política. Compañeros de profesión, como Cristina Pardo, han calificado el hecho de "vergüenza" y han subrayado la importancia de denunciar este tipo de actos violentos que atentan contra la libertad personal. Wyoming, a pesar de la gravedad de lo ocurrido, admitió que en aquel momento prefirió que el incidente no trascendiera, aunque ahora ha decidido compartirlo para visibilizar la creciente hostilidad a la que se enfrentan algunos personajes públicos debido a sus ideas.