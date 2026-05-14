Inma Cuesta revoluciona 'La Revuelta' con su inesperada confesión: "Me casaría con Florentino Pérez"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La visita de Inma Cuesta al plató de 'La Revuelta' no dejó a nadie indiferente. La reconocida actriz acudió al programa de TVE presentado por David Broncano con el objetivo inicial de promocionar su último proyecto cinematográfico, pero el transcurso de la entrevista derivó rápidamente hacia el terreno del humor y las confesiones personales que tanto caracterizan al formato de La 1.

El momento cumbre de la noche se produjo cuando Broncano propuso a la invitada participar en un comprometido juego de opciones hipotéticas. Ante la pregunta de con quién elegiría casarse, tener una noche de pasión o descartar entre tres figuras públicas muy diferentes, la intérprete respondió con una naturalidad que desató las carcajadas del público presente en el teatro.

Inma Cuesta no dudó en señalar al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, como su candidato ideal para pasar por el altar. Con tono jocoso, la actriz justificó su elección situando al mandatario blanco en el lugar de la estabilidad matrimonial, mientras que reservó para la estrella internacional Sydney Sweeney la opción de un encuentro fugaz y apasionado, dejando fuera de sus preferencias al tercer nombre propuesto en la terna.

Más allá de las bromas, la actriz también mostró su faceta más sensible al hablar de su perra, que se encuentra en un estado de salud delicado al alcanzar los 18 años de edad. Esta mezcla de momentos surrealistas y cercanía personal reafirma la fórmula del programa, que una noche más logró convertir una entrevista promocional en un fenómeno comentado ampliamente en las redes sociales.