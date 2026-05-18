Teresa Rodríguez revela en redes sociales tras votar que está tratándose de un cáncer

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La coportavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez ha revelado este domingo tras votar en las elecciones andaluzas que tiene cáncer, en respuesta a una usuaria de la red social X que le preguntó de qué iba "disfrazada" al ver una foto de ella con un pañuelo en la cabeza junto a una urna.

La que fuera candidata de Adelante Andalucía en las anteriores elecciones autonómicas, de 44 años, ha publicado en su cuenta de X un mensaje con la frase "¡A votar!" y una fotografía en la que aparece en un colegio electoral junto a una urna y acompañada de una niña con una papeleta.

Entre los comentarios, una usuaria de la misma red social le ha preguntado: "¿De qué vas disfrazada?" a lo que ella ha contestado: "De señora con quimio".

De esta forma, Rodríguez ha revelado que padece cáncer y está tratándose con quimioterapia de la enfermedad, lo que ha generado a continuación mensajes de ánimo y de apoyo por parte de otros usuarios de X.

También ha reaccionado en su cuenta de X el portavoz del PP, Borja Sémper, que acaba de reincorporarse a la vida política tras haber pasado diez meses fuera de la primera línea a causa de un cáncer.

"Solo me sale afecto y mis mejores deseos para Teresa Rodríguez y su familia", ha escrito.

En junio de 2022, Rodríguez fue candidata a presidir la Junta de Andalucía por Adelante Andalucía, formación que obtuvo dos escaños en la Cámara autonómica.

En diciembre del mismo año dejó su escaño en el Parlamento andaluz y se reincorporó a su puesto en un instituto de enseñanza secundaria en Puerto Real (Cádiz), aunque sigue vinculada a Adelante Andalucía como coportavoz.