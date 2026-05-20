Marcos Llorente revoluciona 'El Hormiguero' con sus teorías sobre el sol y la salud

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El plató de 'El Hormiguero' se convirtió anoche en el escenario de un encendido debate científico y social tras la visita de Marcos Llorente. El jugador del Atlético de Madrid, conocido tanto por su espectacular despliegue físico en el campo como por su estricto y alternativo estilo de vida, acudió al programa de Antena 3 para repasar su carrera. Sin embargo, fueron sus declaraciones sobre el bienestar y la salud las que rápidamente eclipsaron el plano deportivo y encendieron las redes sociales.

Durante la entrevista, Pablo Motos quiso indagar en las comentadas rutinas del futbolista, especialmente en su firme decisión de no utilizar protector solar. Lejos de matizar su postura, Llorente se ratificó en sus ideas y comparó la exposición solar con el entrenamiento físico de alta competición, asegurando que el sol es como el deporte y que el cuerpo humano tiene la capacidad de adaptarse y hacerse más fuerte a medida que se expone a él. Esta analogía biológica desató de inmediato una oleada de reacciones entre los espectadores, muchos de los cuales criticaron la ligereza con la que se trataba un tema de salud pública tan sensible.

Otro de los momentos más comentados de la noche llegó cuando el centrocampista explicó el motivo por el cual utiliza unas llamativas gafas con cristales amarillos durante las últimas horas del día. Según Llorente, este accesorio es fundamental para filtrar la luz azul de las pantallas y los fluorescentes, lo que le permite regular sus ritmos circadianos y garantizar un descanso óptimo antes de dormir. Aunque esta práctica cuenta con cierto respaldo en el ámbito del biohacking, su combinación con la teoría de la resistencia solar terminó por consagrar al futbolista como una de las figuras más polarizantes de la televisión actual.

La polémica no ha tardado en saltar del mundo digital al ámbito médico, donde diversos expertos y dermatólogos han comenzado a lanzar advertencias contra el discurso del deportista. Los profesionales recuerdan que la radiación ultravioleta es el principal factor de riesgo para el cáncer de piel y que el órgano cutáneo no se entrena como un músculo, sino que acumula daño celular con el paso de los años. A pesar de los reproches y el revuelo generado, Marcos Llorente volvió a demostrar que no tiene reparos en defender públicamente un estilo de vida que, para bien o para mal, no deja a nadie indiferente.