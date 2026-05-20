Inés García, la influencer sevillana que podría tener una relación con Lamine Yamal

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El corazón de Lamine Yamal podría estar ocupado de nuevo. El joven delantero del FC Barcelona, que no deja de acaparar portadas por su innegable talento sobre el terreno de juego, se ha convertido ahora en el centro de todas las miradas de la prensa del corazón. El motivo no es otro que su estrecha relación con Inés García, una creadora de contenido sevillana de 20 años a la que el entorno del futbolista y las redes sociales ya señalan como su nueva ilusión sentimental.

Los rumores sobre este posible romance comenzaron a cobrar fuerza tras ser fotografiados juntos en una actitud muy cómplice durante una comida en la localidad costera de Sitges. Lejos de ocultarse, la complicidad entre ambos pareció ir a más cuando se filtraron detalles de una espectacular y exclusiva cita en la que disfrutaron de un paseo en helicóptero, un plan idílico que desató las alarmas entre los millones de seguidores del jugador azulgrana.

La confirmación oficiosa de que entre ellos hay algo más que una simple amistad parece haber llegado con sus planes de verano. Inés García se encontraría actualmente compartiendo unos días de desconexión y vacaciones junto a la estrella culé, consolidando un vínculo que ha despertado una enorme expectación. Mientras Lamine Yamal sigue batiendo récords en el césped, la joven sevillana ha visto cómo su popularidad se disparaba en las últimas horas, convirtiéndose en el nombre más buscado del momento.