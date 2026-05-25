Irene Gil comparte una emotiva imagen de José Luis Gil para agradecer un premio a su trayectoria solidaria

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Irene Gil, hija del reconocido actor José Luis Gil, ha vuelto a emocionar a los seguidores del intérprete al compartir una nueva fotografía de su padre en las redes sociales. El motivo de esta inesperada y celebrada aparición pública ha sido la entrega de un galardón otorgado por la Asociación Europea contra las Leucodistrofias (ELA España). Con este reconocimiento, la organización ha querido poner en valor los veinticinco años en los que el actor ha estado colaborando activamente para dar visibilidad a la enfermedad, apoyar la investigación médica y ofrecer consuelo a las familias afectadas.

En la instantánea compartida en Instagram, el inolvidable protagonista de series como Aquí no hay quien viva y La que se avecina aparece con un semblante tranquilo y sonriente junto a su hija mientras sostiene el trofeo recibido. La publicación ha servido también para lanzar un mensaje lleno de gratitud y de esperanza en el que Irene Gil expresa su deseo de que pronto se encuentre una cura para este tipo de patologías neurodegenerativas, agradeciendo además de manera infinita la entrega y el cariño de los miembros de la asociación. Esta nueva actualización médica y personal llega después de varios meses de absoluta discreción familiar en torno al estado de salud del actor.

José Luis Gil continúa volcado en su proceso de recuperación desde que en noviembre de 2021 sufriera un grave ictus isquémico agudo que le apartó por completo de los escenarios y de los platós de televisión. La publicación se ha llenado rápidamente de muestras de afecto, respeto y mensajes de ánimo tanto por parte de admiradores anónimos como de compañeros de profesión, quienes siguen muy pendientes de su evolución.