Mónica Naranjo anuncia el fin de gira el 7 de diciembre

Los cantantes Miguel Bosé y Monica Naranjo conversan durante la presentación de la octava edición de la Gala Sida.

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Mónica Naranjo ha anunciado varias novedades que incluyen un nuevo tema titulado 'Puzzles' y dos fechas más de su actual gira de grandes éxitos, una en el Coliseum de A Coruña el 20 de noviembre y otra en el Movistar Arena de Madrid el 7 de diciembre como broche final.

Según ha especificado su oficina, para ambas citas las entradas se pondrán a la venta a partir de las 16 horas de este lunes a través de sus distribuidores oficiales y de la web de la artista.

Solo un poco después, a partir de las 18 horas, estará disponible en plataformas digitales la canción 'Puzzles', que ha sido compuesta y escrita por Naranjo, con la producción de Nebulossa, y que "aborda las relaciones humanas y la necesidad de encajar en vínculos que terminan siendo dañinos".

Fue en 2025 cuando la artista catalana inició esta gira que ha recorrido distintos puntos de México y Estados Unidos además de España, donde de acuerdo con los cálculos de su oficina ha despachado más de 60.000 entradas en seis conciertos.

Su calendario tiene pendientes paradas en Bilbao (3 de julio), Almería (25 de julio), Málaga (31 de julio), Jerez (8 de agosto), Castellón (22 de agosto), Medina del Campo (29 de agosto), Valdepeñas (5 de septiembre), Oviedo (15 de septiembre), Tarragona (19 de septiembre), Pamplona (25 de septiembre), Albacete (9 de octubre) y Valencia (17 de octubre), además de las dos nuevas fechas anunciadas hoy.