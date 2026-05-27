Leiva emociona en los Premios de la Academia de la Música 2026 con conmovedores discursos dedicados a Robe Iniesta

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La III Edición de los Premios de la Academia de la Música de España estuvo marcada por la alta calidad de las propuestas musicales del año y por una fuerte carga emocional sobre el escenario. El gran protagonista de la sensibilidad de la noche fue Leiva, quien logró conquistar al público no solo por su indiscutible talento musical que le valió cuatro galardones, sino también por la honestidad y vulnerabilidad de sus palabras al recoger las estatuillas, recordando de manera muy especial a su gran amigo Robe Iniesta.

La velada arrancó con un tributo colectivo a Robe Iniesta, el carismático líder de Extremoduro fallecido en diciembre del año anterior. Figuras de la talla de Fito Cabrales, Xoel López y Walls unieron sus voces en una emocionante interpretación conjunta de su emblemática canción Si te vas. Esta atmósfera de homenaje y memoria impregnó toda la gala, y fue rescatada por Leiva en varios de sus discursos de aceptación.

Al recibir el premio a la mejor canción de bandas sonoras, series, videojuegos, publicidad o sintonías por su tema Hasta que me quede sin voz, el cantante no dudó en dedicarle el logro al músico extremeño. En sus palabras iniciales expresó que quería compartir el galardón con su gran amigo Robe, mandándole un mensaje de amor y asegurando que lo extraña profundamente en su día a día. Más tarde, al subir de nuevo al escenario para recoger el premio a la mejor canción pop/rock por Caída Libre, tema en el que colaboraron juntos, Leiva reiteró que ese reconocimiento pertenecía íntegramente a su compañero por la inmensa generosidad que demostró en vida.

Además del recuerdo a Iniesta, el músico de la Alameda de Osuna conmovió a los asistentes al abrir su corazón sobre una delicada situación familiar. Tras recordar que el año anterior le había dedicado un premio a su madre hospitalizada, reveló con total transparencia que esa misma tarde su padre había sido ingresado por un problema cardíaco que afortunadamente no revestía gravedad. Con una conmovedora honestidad, Leiva admitió ante el auditorio que preferiría no estar nominado a ningún premio a cambio de tener a sus padres sanos en casa, ganándose la admiración y el respeto unánime de los presentes.

La noche se completó de manera brillante para el artista en el plano profesional al recibir también de manos de Alba Flores el galardón a la mejor gira por su Gigante Tour, consolidando su estatus de referente en la música en vivo y cerrando una jornada inolvidable donde la música y los sentimientos compartieron el mismo protagonismo.