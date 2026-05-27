El futbolista Lucas Pérez, víctima de una estafa millonaria tras la falsa venta de su Lamborghini y joyas de alta gama

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El delantero gallego Lucas Pérez se ha convertido en la víctima más reciente de una de las técnicas de fraude más antiguas y sofisticadas del mundo delictivo, el conocido como método del 'rip deal' o negocio sucio. El fraude se consumó tras la aparente negociación para la venta de un vehículo deportivo de lujo de la marca Lamborghini y de un lote de joyas de gran valor de su propiedad, operación que terminó costándole un millonario perjuicio económico tras recibir una ingente cantidad de dinero falso.El engaño comenzó a fraguarse cuando el futbolista puso a la venta sus pertenencias de lujo. Los estafadores, mostrando un elevado poder adquisitivo ficticio, se pusieron en contacto con él fingiendo un enorme interés en adquirir tanto el exclusivo vehículo como las joyas. Tras ganarse su confianza y cerrar el supuesto acuerdo de compra, los delincuentes citaron al deportista en un lujoso y céntrico establecimiento hotelero de Madrid para formalizar la transacción en efectivo.Durante el encuentro, los timadores hicieron entrega al jugador de una maleta que contenía la supuesta contraprestación económica pactada, sumando un total de 340.000 euros. Sin embargo, detrás de una primera capa de billetes de curso legal cuidadosamente colocados para no levantar sospechas, el resto del dinero entregado consistía en copias burdas y reproducciones falsificadas que carecían de valor legal alguno. Una vez que los delincuentes abandonaron el hotel con los bienes de lujo en su poder, el entorno del jugador se percató del millonario engaño al examinar detalladamente el contenido del maletín. Los hechos ya se encuentran bajo investigación policial para tratar de identificar y localizar a los autores de este fraude especializado, que suele ser perpetrado por bandas organizadas expertas en la simulación de grandes transacciones financieras.