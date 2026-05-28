Carlos Boyero cae rendido ante el fenómeno de Star Wars y declara su amor incondicional a Baby Yoda

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Carlos Boyero, conocido en el panorama cultural por su afilada ironía, su distancia crítica ante las grandes franquicias y una honestidad brutal que pocas veces deja espacio para el entusiasmo fácil, ha sorprendido a todos al mostrar su faceta más tierna. El veterano crítico de cine se ha dejado conquistar por una de las figuras más queridas de la cultura pop reciente: Grogu, popularmente conocido por todo el mundo como Baby Yoda, el adorable personaje de la saga Star Wars.

El idilio público comenzó en el estudio de la Cadena SER, donde Boyero acude fielmente para analizar la actualidad cinematográfica y los estrenos de la cartelera en el programa La Ventana. Para sorpresa del colaborador, la compañía Disney decidió enviarle un paquete especial que contenía un peluche a tamaño real del emblemático personaje de orejas grandes. Lejos de rechazarlo o reaccionar con el escepticismo que le caracteriza, el crítico se mostró absolutamente encantado con el regalo, acariciándolo en directo ante la mirada atónita de sus compañeros de mesa.

El obsequio no llegó solo, sino acompañado de una nota manuscrita en la que se podía leer que Grogu buscaba un compañero estable y que debían abstenerse todos aquellos que solo quisieran algo pasajero. Ante tal propuesta, Boyero no dudó en recoger el guante y realizar una declaración de intenciones rotunda y sin fisuras. El analista miró al peluche y confesó que lo suyo con él es para siempre, dejando claro que el flechazo televisivo se ha convertido en un compromiso absoluto en la vida real.

Consciente de lo improbable que resulta verle en una actitud tan dócil y afectiva, el propio Boyero bromeó sobre su repentino enamoramiento tardío. Entre risas, admitió lo insólito de haberse enamorado de un muñeco de peluche a su edad. Esta inesperada escena demuestra que el carisma y la ternura de Baby Yoda tienen el poder de derribar los muros del espectador más duro de la industria cinematográfica española, uniendo de forma irreversible a dos mundos aparentemente incompatibles.