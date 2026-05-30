Alto voltaje en TVE: Sarah Santaolalla estalla contra Isabel Durán tras una alusión a su vida privada

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El plató del programa Directo al grano, emitido en Televisión Española y conducido por Marta Flich y Gonzalo Miró, se convirtió este miércoles en el escenario de un tenso y agrio enfrentamiento. Las periodistas Isabel Durán y Sarah Santaolalla protagonizaron un duro cruce de reproches que elevó de inmediato los decibelios en los estudios de la cadena pública, mezclando acusaciones profesionales, reproches de tinte machista y advertencias de demandas judiciales.

El conflicto se desencadenó cuando Isabel Durán tomó la palabra para dirigirse por primera vez en persona a Santaolalla. Con tono firme, Durán le exigió una rectificación pública por unas declaraciones previas en las que tanto Santaolalla como el presentador Javier Ruiz la habían acusado supuestamente de realizar "golpismo mediático". Sin embargo, la polémica estalló de forma definitiva cuando Durán decidió referirse a Ruiz señalando que dichas acusaciones se habían vertido «en el programa de tu novio».

La alusión a la relación sentimental de Sarah Santaolalla provocó una airada y automática reacción en el plató. La aludida no dudó en calificar el comentario como "muy machista" y saltó de inmediato en defensa de su trayectoria profesional: «Yo ya trabajaba en ese programa antes de que llegaran varios presentadores distintos», replicó visiblemente indignada, para posteriormente contraatacar de forma contundente en el plano personal preguntándole a Durán: «¿Hablo yo de con quién te metes tú en la cama?». Los presentadores del espacio, Marta Flich y Gonzalo Miró, también afearon las palabras de Durán calificando el gesto como "feo".

A pesar de la insistencia, Santaolalla se plantó de forma rotunda sentenciando que no pensaba rectificar «nada» de sus opiniones anteriores. Ante esta rotunda negativa, Isabel Durán elevó la apuesta y advirtió a su compañera de mesa de que el asunto no se quedaría ahí y que se dirimirá en los tribunales: «Pues vas a tener una demanda. A mí no me llamas golpista mediática y se queda impune», zanjó, dejando patente la insalvable brecha que se ha abierto entre ambas comunicadoras.