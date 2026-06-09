José Sacristán descoloca a Broncano con una respuesta surrealista sobre su última erección

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Durante su reciente visita al programa 'La Revuelta', conducido por David Broncano, el veterano intérprete José Sacristán protagonizó uno de los momentos más comentados de la televisión al enfrentarse a las clásicas preguntas del espacio. Fiel a su estilo irónico y directo, el actor no dudó en entrar al juego del presentador, ofreciendo una respuesta inesperada sobre su actividad sexual reciente que provocó las carcajadas de los asistentes.

Al ser cuestionado por su vida íntima, Sacristán bromeó con una referencia histórica muy particular, asegurando que su última erección coincidió cronológicamente con el nombramiento de Su Majestad el rey Juan Carlos I. Entre risas, el intérprete añadió que, desde aquella fecha, siente que esa parte de su organismo permanece "ajena a su voluntad", a pesar de sus intentos por proponerle lo contrario.

La ocurrencia dejó totalmente descolocado a David Broncano, quien reconoció entre carcajadas que nunca le habían dado un dato de esa naturaleza bajo un enfoque tan anatómico. Esta intervención se sumó a una amena charla en la que el actor también repasó anécdotas personales, incluyendo una curiosa historia sobre su padre durante una audiencia con el monarca, consolidando una aparición televisiva que ya es viral en las redes sociales.