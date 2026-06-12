Rosalía reaparece en los escenarios tras superar una emergencia familiar

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Tras varios días de silencio y preocupación entre sus seguidores, Rosalía ha vuelto a subirse a un escenario para continuar con su gira internacional. La cantante catalana reapareció este pasado jueves en el TD Arena de Boston, retomando su actividad profesional después de haber tenido que suspender de forma repentina sus conciertos previstos en Miami y Orlando a principios del mes de junio debido a una emergencia familiar. Durante su actuación, la intérprete se mostró visiblemente emocionada y quiso dedicar unas palabras a su público para agradecerles la comprensión ante la difícil situación personal que ha atravesado recientemente.

Rosalía confesó ante los asistentes que cuando ocurre algo inesperado y doloroso, puede resultar complicado seguir adelante, subrayando con firmeza que los seres queridos deben ser siempre lo primero en la vida.

A pesar de la dureza del momento, la artista aseguró que estar nuevamente frente a sus fans le daba fuerzas para continuar. Con un mensaje de gratitud y entrega absoluta, Rosalía prometió actuar con todo el amor que tiene, logrando completar su show en la ciudad estadounidense con total normalidad y deslumbrando a los presentes con un espectáculo que ha marcado su esperado regreso a la música en directo.