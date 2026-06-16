Carlos Torres, el protagonista de 'La reina del flow', revoluciona 'La Revuelta' con sus confesiones más íntimas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La visita de Carlos Torres al plató de 'La Revuelta' ha dejado momentos televisivos inolvidables. El intérprete, reconocido mundialmente por su papel de Charly Flow, se sometió al cuestionario habitual de David Broncano, sorprendiendo tanto al presentador como a la audiencia con su naturalidad y sentido del humor. Uno de los puntos de mayor interés fue la clásica pregunta sobre la actividad sexual, ante la cual el actor respondió con total sinceridad. Carlos confesó que, antes de emprender su viaje hacia España, su novia le realizó una especial despedida, asegurando entre risas que aquel momento le emocionaba incluso más que la propia gira profesional.

Al realizar el balance del último mes, el actor estimó una media de dos encuentros sexuales por semana, otorgándose una puntuación final de ocho puntos. Sin embargo, el ambiente cambió cuando Broncano le reveló que la invitada con la cifra más alta hasta la fecha era Aitana Sánchez-Gijón, quien había alcanzado los 45 puntos. Ante este dato, el colombiano reaccionó con asombro, tomándose el desafío con humor y bromeando sobre la necesidad de esforzarse más para mejorar sus marcas personales en el futuro.

Más allá de su faceta íntima, el actor también compartió detalles curiosos sobre su estilo de vida y su rutina de alimentación. Al ser cuestionado sobre su situación económica, Torres describió una realidad cómoda y estable, alejada de cualquier excentricidad, mostrando una personalidad sencilla y tranquila. Este enfoque equilibrado se refleja también en su estricto cuidado personal, revelando un detalle que llamó poderosamente la atención: su desayuno diario consiste en cinco huevos revueltos, combinando cuatro claras con una sola yema. Asimismo, el actor aprovechó su paso por el programa para bromear sobre los falsos tatuajes que aún conservaba de su personaje, señalando con humor que son un elemento que suele atraer la atención del público femenino.