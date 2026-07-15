Intentan asaltar la casa de Lamine Yamal tras la victoria de España ante Francia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Mientras Lamine Yamal celebraba junto a sus compañeros el pase de La Roja a la final del Mundial, su seguridad privada se tenía que emplear a fondo para frustrar un intento de robo en su nueva mansión de Esplugues de Llobregat. Eran las cuatro de la madrugada cuando dos encapuchados se subieron a uno de los muros de la propiedad. Desde la zona de vigilancia se percataron de lo que estaba ocurriendo y la seguridad privada actuó en consecuencia. Los asaltantes huyeron a la carrera.

Todo apunta a que los atracadores pertenecen a grupos especializados que recorren Europa focalizados en las casas de los futbolistas de élite.

Esa misma noche se produjeron dos asaltos más en la urbanización donde ahora reside el astro azulgrana, desvela La Vanguardia. La División de Investigación Criminal de los Mossos se ha hecho cargo de la investigación.

Antes de viajar a Estados Unidos, Lamine Yamal presumió en las redes sociales de su nueva propiedad con un 'house tour' que sorprendió a sus seguidores. El palacete en cuestión era el que en su día perteneció a Gerard Piqué y Shakira. La cantante colombiana viralizó la propiedad colgando una bruja del balcón mirando hacia la vivienda de sus exsuegros.

Tras la compra, Yamal ha hecho ostentación de la casa, de sus instalaciones... y del patrimonio que guarda en ella. De sobra es conocida la afición del futbolista por las joyas extravagantes y con diamantes.

Por fortuna para él, todo se quedó en un susto.