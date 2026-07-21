Las claves ocultas del saludo entre Lamine Yamal y Felipe VI: complicidad, ruptura de protocolo y respeto institucional

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El histórico triunfo de la Selección española en el Mundial dejó estampas para el recuerdo más allá del terreno de juego. Entre ellas, la interacción vivida durante la entrega de medallas en Nueva Jersey entre el rey Felipe VI y Lamine Yamal acaparó todas las miradas. Lejos de ceñirse estrictamente al protocolo institucional, el saludo entre el monarca y el delantero desató una ola de comentarios debido a la evidente naturalidad y afecto que destilaron ambos protagonistas.

Para desgranar los códigos ocultos de este momento, especialistas en la materia han puesto la lupa sobre los movimientos corporales de los dos implicados. Según apuntan los análisis de lenguaje no verbal, el jefe del Estado dejó a un lado la rigidez del cargo para propiciar un acercamiento cálido y desinhibido. Desde el primer contacto visual, marcado por miradas cómplices y sonrisas contenidas, se evidenció que la sintonía entre ambos iba un paso más allá del trato formal dispensado al resto de integrantes del combinado nacional.

En este sentido, la dinámica del saludo reflejó una clara iniciativa por parte de la Corona para proyectar una imagen cercana, cálida y alejada de barreras jerárquicas con los talentos más jóvenes del país. Al atraer al deportista hacia su pecho, el rey Felipe VI rompió temporalmente las directrices protocolarias tradicionales para visibilizar su orgullo y apoyo incondicional hacia el joven delantero. Por su parte, la reacción del jugador también estuvo cargada de significado analítico. Al percibir el impulso del monarca, el deportista optó por un giro corporal sutil que evitaba el choque frontal absoluto. Este leve movimiento lateral no hizo sino evidenciar una profunda muestra de deferencia y respeto institucional hacia la figura real, equilibrando a la perfección la complicidad afectiva con la necesaria mesura que exige la posición del jefe del Estado.