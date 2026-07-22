Jordi Cruz carga contra Patricia Conde tras sus ataques a MasterChef: "Protagonizó la mayor tontería de la televisión"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La tensión entre los fogones más famosos de la televisión y algunos de sus antiguos rostros conocidos vuelve a estar en el centro de la polémica. En esta ocasión, Jordi Cruz ha decidido responder de manera contundente a las reiteradas críticas que Patricia Conde ha lanzado sobre su paso por el talent show de cocina. Las declaraciones del chef catalán se produjeron durante su intervención en el espacio radiofónico A la cara, conducido por Xavier Sardà y Frank Blanco.

Durante la entrevista, el juez del formato de La 1 reconoció que posee información de primera mano sobre lo que realmente ocurrió con la comunicadora el día de su comentada salida del concurso. Sin embargo, optó por mantener la prudencia: "Yo sé lo que le pasó a Patricia Conde, pero voy a ser un señor y nunca lo contaré", señaló con rotundidad, restando importancia al asunto y afirmando que no le compensa entrar en más polémicas. Según el cocinero, la actitud de la presentadora dio un giro inexplicable de la noche a la mañana, pasando de realizar un concurso brillante a desconectarse por completo: "Se le fue la película, fue una cosa de ella".

Cruz también quiso salir al paso de las acusaciones sobre la supuesta manipulación o falta de transparencia en el concurso, un aspecto muy comentado por varios exconcursantes. El chef defendió el espíritu del formato, calificándolo como un espacio "blanco, limpio y transparente" cuyo único propósito es entretener al público. En cuanto a las críticas específicas de Conde sobre el uso de dispositivos electrónicos, reconoció abiertamente que lleva un pinganillo, aunque matizó tajantemente su utilidad: "Dice una cosa que es obvia, pero nadie puede guionizar mi opinión gastronómica, que es la que vale".

Para finalizar, ante la posibilidad de un reencuentro en futuras ediciones especiales del programa, el chef descartó por completo haber echado de menos a la presentadora. Asimismo, reflexionó sobre el perfil de aquellos famosos que terminan arremetiendo contra el concurso tras su paso, apuntando que, en muchas ocasiones, las críticas nacen de un problema personal con su propia experiencia: "O no se han gustado a sí mismos o algo raro pasa".