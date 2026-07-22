Tragedia en Hollywood: muere con solo 19 años Kaylee Hottle, estrella de la saga Godzilla vs. Kong

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El mundo del cine internacional se encuentra de luto tras conocerse la repentina y dolorosa muerte de Kaylee Hottle. La intérprete, que alcanzó la fama global siendo apenas una niña gracias a su participación en el universo cinematográfico de monstruos gigantes, falleció a los 19 años de edad a consecuencia de un fatal accidente de tráfico que ha conmocionado tanto a la industria como a sus seguidores en todo el planeta.

Hottle dejó una huella imborrable en la gran pantalla al dar vida a Jia, la niña sorda que mantenía un vínculo especial y único con Kong en la exitosa película Godzilla vs. Kong y sus posteriores entregas. Su naturalidad ante las cámaras y su capacidad para transmitir emociones profundas sin necesidad de articular palabras cautivaron por completo a los espectadores, convirtiéndola rápidamente en uno de los rostros más queridos y prometedores de las grandes producciones de Hollywood.

La noticia de su trágica pérdida ha provocado una riada de condolencias y muestras de afecto por parte de compañeros de profesión, directores y estudios cinematográficos, quienes han querido recordar su dulzura, su talento innato y la luz que desprendía en cada rodaje. Con su partida tan temprana, el séptimo arte despide de forma abrupta a una joven promesa cuya carrera estaba llamada a brillar intensamente en los próximos años.