Tragedia en Hollywood: muere con solo 19 años Kaylee Hottle, estrella de la saga Godzilla vs. Kong
La joven actriz, conocida mundialmente por su entrañable papel en las superproducciones de monstruos, ha perdido la vida en un trágico siniestro vial ocurrido en las últimas horas
El mundo del cine internacional se encuentra de luto tras conocerse la repentina y dolorosa muerte de Kaylee Hottle. La intérprete, que alcanzó la fama global siendo apenas una niña gracias a su participación en el universo cinematográfico de monstruos gigantes, falleció a los 19 años de edad a consecuencia de un fatal accidente de tráfico que ha conmocionado tanto a la industria como a sus seguidores en todo el planeta.
Hottle dejó una huella imborrable en la gran pantalla al dar vida a Jia, la niña sorda que mantenía un vínculo especial y único con Kong en la exitosa película Godzilla vs. Kong y sus posteriores entregas. Su naturalidad ante las cámaras y su capacidad para transmitir emociones profundas sin necesidad de articular palabras cautivaron por completo a los espectadores, convirtiéndola rápidamente en uno de los rostros más queridos y prometedores de las grandes producciones de Hollywood.
La noticia de su trágica pérdida ha provocado una riada de condolencias y muestras de afecto por parte de compañeros de profesión, directores y estudios cinematográficos, quienes han querido recordar su dulzura, su talento innato y la luz que desprendía en cada rodaje. Con su partida tan temprana, el séptimo arte despide de forma abrupta a una joven promesa cuya carrera estaba llamada a brillar intensamente en los próximos años.