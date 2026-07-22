Furia en Argentina contra Rosalía: ola de devoluciones de entradas para sus conciertos tras la final del Mundial

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La resaca de la final del Mundial de Fútbol de 2026 sigue generando tensiones más allá de los terrenos de juego. En esta ocasión, la protagonista involuntaria ha sido Rosalía, quien se ha convertido en el centro de todas las críticas en Argentina después de mostrar su alegría por la victoria de la Selección Española. El malestar se originó cuando la intérprete compartió en sus perfiles un contenido impulsado por Mia Khalifa, en el cual se mofaba del combinado albiceleste utilizando de forma irónica su propio tema musical, "La Perla".

Este gesto no ha sentado nada bien al público argentino, que interpretó la acción como una burla directa hacia su selección tras haber perdido el título mundialista. La reacción en el entorno digital fue inmediata y muy hostil: las redes de la artista se llenaron rápidamente de reproches y mensajes de indignación por parte de una comunidad que hasta entonces la apoyaba incondicionalmente. La polémica ha escalado rápidamente del plano virtual a la realidad comercial, afectando directamente a los compromisos profesionales de la artista en el país sudamericano.

De cara a su próxima visita con la gira LUX Tour 2026, para la cual tenía previsto agotar todas las localidades en Buenos Aires con cuatro fechas consecutivas a principios de agosto, muchos seguidores han comenzado a impulsar un boicot masivo. Los autodenominados fans han empezado a tramitar la devolución de sus tickets, dejando ver numerosas entradas libres en plataformas de venta que antes colgaban el cartel de sold out. Mientras tanto, el debate en las redes sigue completamente polarizado. Por un lado, sectores de la fanaticada argentina exigen un respeto que consideran quebrantado; por otro, defensores de la cantante y usuarios de otras nacionalidades recuerdan que es española y que tiene total libertad para celebrar los triunfos de su país, restando gravedad a un rifirrafe digital que amenaza con empañar su reencuentro con los escenarios argentinos.