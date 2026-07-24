Carlos Sobera liderará «Rueda la letra», el nuevo formato de Telecinco que rescatará el icónico rosco televisivo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Telecinco se prepara para sacudir la franja de los concursos diarios con el lanzamiento oficial de «Rueda la letra», un nuevo programa desarrollado en colaboración con la productora Bulldog TV que ya se encuentra encarando su recta final de producción. La gran baza de este formato será la recuperación de uno de los elementos más emblemáticos de la historia de la televisión en España: la legendaria prueba del rosco, un desafío basado en el abecedario que regresa a la cadena tras los recientes giros judiciales y litigios de derechos que marcaron la actualidad televisiva reciente.

Para capitanear este esperado proyecto, Mediaset ha apostado por uno de sus rostros más consolidados y queridos por la audiencia, Carlos Sobera. El presentador, que cuenta con una trayectoria impecable y dilatada en la conducción de grandes formatos de entretenimiento y concursos, pondrá su característico sello personal, su veteranía y su cercanía al servicio de esta nueva etapa de la cadena.

Detrás de las cámaras, el proyecto también contará con un nombre de peso específico en el género: Rafa Guardiola. El realizador asumirá la dirección del programa tras una dilatada carrera profesional y, de manera muy destacada, tras haber dirigido el formato clásico durante más de diez años en su anterior etapa en Telecinco, periodo en el que se convirtió en uno de los espacios más seguidos e infalibles de la pequeña pantalla en el país.

Con este movimiento estratégico, Telecinco refuerza su apuesta por el entretenimiento clásico de gran consumo, uniendo un equipo con sobrada experiencia, un rostro mediático de primer nivel y el atractivo de un reto histórico que promete volver a enganchar a los espectadores frente al televisor cada tarde.