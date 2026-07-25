Julia Janeiro, hija de Jesulín, rompe su silencio y carga contra el relato oficial sobre su familia: «Se ha contado una versión que no es»

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Durante años, Julia Janeiro —conocida en el foco mediático como Juls— ha optado por mantener una postura de máxima discreción, esquivando los micros de la prensa del corazón y alejándose de los platós de televisión. Sin embargo, en sus últimas declaraciones ante los medios, la joven ha decidido dar un paso al frente y romper ese hermetismo con unas palabras que no han tardado en resonar con fuerza en la crónica social de nuestro país.

Al ser interpelada sobre la alargada sombra mediática de Belén Esteban y el relato que se ha construido en torno a la relación de su progenitor con su hermana mayor, Julia no dudó en cuestionar abiertamente la veracidad de lo emitido durante décadas en los medios de comunicación. Sin entrar en polémicas nominales directas, la joven sentenció que «los que estamos ahí sabemos cuál es la verdad» y añadió con rotundidad que «se ha contado durante toda la vida una versión que no es», poniendo en tela de juicio la narrativa oficial que ha marcado la agenda del corazón. A pesar de abrir la puerta a debatir sobre este asunto, Juls marcó una línea roja inquebrantable al ser preguntada por Andrea Janeiro. Demostrando una férrea protección hacia su hermana, zanjó cualquier especulación recordando el estatus que esta eligió libremente: «No voy a hablar de eso porque ella es una persona anónima. Yo de personas anónimas no hablo. Hablo de mí y de todo lo que queráis».

Lejos de la tensión que a menudo rodea a su entorno familiar, el tono de la joven cambió radicalmente al referirse al matrimonio formado por Jesulín de Ubrique y María José Campanario. Con una sonrisa y visiblemente orgullosa, definió la relación de sus padres como «una fantasía». «Es el matrimonio que yo querría para mí el día de mañana, si es que llega. Los veo mejor y más enamorados que nunca. No les cabe más amor en el corazón, van a explotar los dos», bromeó ante los reporteros.

Para concluir, Julia Janeiro quiso mandar un recado a todos aquellos que analizan, juzgan o critican de forma constante la vida pública de sus progenitores. Con absoluta indiferencia hacia los detractores, la creadora de contenido zanjó el tema tachando las críticas de provenir «de gente vacía, así que no sirven», reafirmando así el blindaje emocional y la unión pétrea de la que presume actualmente la familia Janeiro-Campanario.