Choque de colosos en La Cartuja: Roro y Rivers se ven las caras en la previa más esperada de La Velada del Año VI

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La expectación ha llegado a su punto álgido en Sevilla. Este sábado, el imponente estadio de La Cartuja se vestirá de gala para acoger La Velada del Año VI, el fenómeno de masas ideado y organizado por el creador de contenido Ibai Llanos. Entre los combates más comentados y esperados de esta edición destaca el enfrentamiento estelar que mide a la española Roro contra la mexicana Sammy Rivers.

La madrileña afronta un reto mayúsculo en su debut sobre el cuadrilátero. Roro, quien ha capturado la atención de millones de seguidores en las redes sociales, se ha preparado a conciencia durante meses para este exigente combate. Del otro lado estará Sammy Rivers, una de las streamers más queridas y consolidadas de Latinoamérica, que cuenta con una amplia experiencia y una legión de fanáticos dispuestos a arroparla desde México y desde las gradas del coliseo andaluz.

El ambiente en la capital hispalense durante los actos previos ha sido de absoluto récord, con miles de aficionados congregados para presenciar los careos y el pesaje oficial. La tensión competitiva y el respeto mutuo han marcado las horas previas a una cita histórica que promete paralizar internet y consolidar, un año más, al evento de Ibai Llanos como el acontecimiento de entretenimiento digital más importante del mundo.