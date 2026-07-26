La verdadera postura de Angelina Jolie tras la decisión de sus hijos de eliminar el apellido de Brad Pitt

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El conflicto familiar que envuelve a Angelina Jolie y Brad Pitt sigue sumando capítulos complejos. En medio de los titulares y el revuelo mediático, la atención se ha centrado en la tajante determinación de sus hijos, de los cuales ya son cuatro los que han iniciado o completado los trámites legales necesarios para remover de manera oficial el apellido paterno de sus documentos de identidad.

La última en dar este paso fue Vivienne, quien solicitó formalmente modificar su nombre legal a Vivienne Marcheline Jolie. Esta decisión se suma a los casos previos protagonizados por sus hermanos Shiloh, Zahara y Maddox, quienes también optaron por prescindir del apellido Pitt. Ante esta situación que ha sacudido a Hollywood, la reacción de Angelina Jolie ha estado marcada por la prudencia. Lejos de avivar la polémica o emitir declaraciones beligerantes, fuentes cercanas al entorno de la protagonista de Maléfica han señalado que la postura de la artista se concentra exclusivamente en el bienestar emocional de su familia.

De acuerdo con los informantes, la actriz no se encuentra en una actitud de confrontación ni de enojo, sino que su único anhelo es que todos los involucrados logren sanar las heridas del pasado. Asimismo, se ha destacado la absoluta discreción con la que los jóvenes han manejado este delicado asunto personal, una conducta que, según allegados, refleja la madurez y la decencia con la que afrontan la presión pública.