Nuria Roca, desolada y en vilo: su llamamiento urgente ante la tragedia de los incendios en Ávila y Madrid

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La severa ola de incendios forestales que golpea con dureza los montes entre Madrid y Ávila mantiene en vilo a gran parte del país, generando una profunda conmoción social. Numerosos rostros conocidos han querido manifestar su desolación ante la magnitud de la catástrofe, entre ellos la popular presentadora Nuria Roca.

Con un fuerte vínculo sentimental y personal con la región abulense —donde posee una residencia junto a su marido, Juan del Val—, la comunicadora sigue con el corazón encogido la evolución crítica del fuego. Para expresar su sentir ante la catástrofe, Roca ha utilizado sus perfiles públicos haciéndose eco de una sentida carta abierta difundida por el actor Alfonso Bassave. A través de una publicación acompañada por el emoticono de un corazón roto, la valenciana resumió su postura con cuatro conceptos clave: “Reflexión, exigencia, ruego y sentido común”, invitando a sus seguidores a leer con atención la misiva dirigida a los líderes políticos.

El texto compartido pone el foco en la urgencia de replantear las políticas de prevención, recordando el abandono histórico de prácticas tradicionales de gestión del monte como la ganadería extensiva. Asimismo, incide en la necesidad imperiosa de dotar de mayores recursos, estabilidad y mejores condiciones a los profesionales de la extinción y agentes forestales, señalando que la crisis climática actual exige respuestas firmes, altura de miras y un compromiso real por parte de toda la sociedad e instituciones.