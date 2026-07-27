Orgullo de madre: Pilar Rubio celebra por todo lo alto el gran logro acuático de su hijo a los 12 años
La conocida presentadora ha querido compartir con sus seguidores la emoción de ver a su primogénito titularse oficialmente en submarinismo tras semanas de constancia, hincapié y un riguroso proceso de aprendizaje
El espíritu aventurero y la pasión por los retos extremos parecen haberse heredado en casa de Pilar Rubio. La colaboradora y presentadora de televisión no ha podido ocultar su enorme satisfacción en redes sociales al anunciar que uno de sus hijos ha alcanzado una meta tan exigente como fascinante para su corta edad: sacarse de manera oficial la licencia de buceo.
Detrás de este título náutico no hay casualidad, sino una fuerte dosis de compromiso. Tal y como ha recalcado la propia comunicadora, la obtención de este carné ha exigido "muchísimo esfuerzo, estudio, disciplina y ganas" por parte del menor. Unas cualidades que demuestran que el pequeño ha heredado la mentalidad de superación que caracteriza a su madre, conocida históricamente por afrontar todo tipo de desafíos físicos y pruebas de alto voltaje.
La recompensa a tanta constancia llegó en forma de bautismo de profundidad en aguas abiertas. Con apenas 12 años, el joven deportista pudo realizar su primera inmersión real en el mar acompañado de la mano de Pilar, conformando un recuerdo imborrable para ambos. "No sé si estoy más emocionada yo o él", confesaba la madrileña, evidenciando que esta experiencia conjunta marca un antes y un después en las aventuras familiares de este verano tan completo. Lecturas