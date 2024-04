Jimena busca una nueva familia para ser acogida

Publicado por Clara Barrio León Verificado por Creado: Actualizado:

Esta perrita de pelaje negro tiene cinco años. Fue cedida por su propietario y tiene muchas ganas de poder encontrar una familia con la que jugar. Este galgo es muy cariñoso y le gusta socializar con otros caninos. Se lleva muy bien con los niños y es muy obediente. Aunque tiene leishmania, su enfermedad está controlada y sus analíticas están muy bien, por lo que no tiene ningún problema. Para controlar su enfermedad, debe tomar una pastilla al día. Sin embargo, es una medicación con un precio inferior a tres euros al mes, por lo que su mantenimiento no es elevado. No le gustan los gatos. Se puede adoptar en la protectora Galgos de León.