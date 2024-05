La gatita Mandarina busca poder ser adoptada pronto

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

 La gatita Mandarina apareció en junio de 2023 en la Lastra, León.

Está testada doble negativo, vacunada y desparasitada, aunque no ha podido ser castrada todavía, ya que se encuentra recuperándose de la operación de amputación de su patita. Desde Argos siempre han intentado mantener su extremidad, pero después de la intervención, una artrodésis, a finales de abril, puesto que rompió todos los dedos del pie y no había vascularización. De esta manera, se tuvo que amputar. Este felino de pelaje naranja y blanco se encuentra bien en su proceso de curación. Le gusta mucho jugar. Además, no tiene problemas para poder andar. Si quieres más información, contacta con Argos.