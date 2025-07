Adopta un gato: Milo, el pequeño gato que sobrevivió a la basura

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Se dice que los gatos tienen siete vidas, pero para Milo esta podría ser la última. Este gatito encontrado en La Bañeza fue el único ejemplar que sobrevivió a una camada recogida de un contenedor de la basura. La Protectora Asociación La Bañeza cuenta que tiene aproximadamente un mes, come solo y sabe hacer sus necesidades en el arenero. No obstante, alertan que ya no pueden tenerlo más tiempo, por lo que buscan una casa de acogida. Todos los interesados pueden escribir o llamar al 691733282.