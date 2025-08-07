Adopta un gato: Brisa, una gata que tuvo que huir de una amenaza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Brisa es una gata testada, vacunada y desparasitada. Es miembra de una familia de quintillizos que tuvieron que ser rescatados por la Asociación Protectora de Animales, Argos León, debido a que un vecino quería matarlos y la persona que los cuidaba en la calle contacto con la protectora por miedo a que el vecino cumpliera su amenaza y no hubiera pruebas para demostrar que fue él.

Para adoptarla hay que contactar con Argos en el correo electrónico protectora.argos.leon@gmail.com.