Alarma en León: Vuelven a aparecer salchichas con alfileres junto a la Universidad

La indignación sacude de nuevo a los dueños de mascotas en León tras la denuncia, por parte de 'Másqperros', de la aparición de trozos de salchichas con alfileres en la Zona de Esparcimiento Canino (ZEC) que está junto a la Universidad, en el solar pegado a Mercadona

Este hallazgo, que pone en grave riesgo la vida de los perros, no es un caso aislado: se trata de una práctica recurrente que ha alarmado durante los últimos meses a los propietarios de mascotas. Según publica la asociación en sus redes sociales, las salchichas 'envenenadas' fueron localizados debajo del puente que cruza hacia el Mercadona y en áreas adyacentes de la ZEC de la Cepeda, un espacio popular para paseos entre estudiantes y vecinos. "Han vuelto a aparecer trozos de salchichas con alfileres en la zona de la ZEC de Mercadona de la Universidad... Extremar las precauciones", reza el mensaje de la protectora, acompañado de imágenes que muestran los peligrosos objetos ocultos entre la hierba y los arbustos.

