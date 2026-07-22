Los perros también sufren las consecuencias del verano

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

El verano también cambia la rutina de perros y gatos. Las altas temperaturas, los desplazamientos, la playa, la piscina o el aumento de parásitos obligan a extremar las precauciones para evitar sustos que pueden acabar en una urgencia veterinaria. En España hay ya más de 20 millones de animales de compañía, según el Estudio de Censos 2025 de Anfaac y Veterindustria. En este contexto, y coincidiendo con su entrada en el ámbito de las mascotas, Tuio ha elaborado un decálogo con medidas básicas para proteger a perros y gatos. La insurtech trabaja, además, en un nuevo seguro para mascotas, que permitirá acceder a protección veterinaria con una gestión sencilla y digital.

«En verano, la mejor protección es anticiparse: agua fresca, sombra, paseos a primera y última hora y especial atención a cachorros, animales mayores, con sobrepeso o de hocico chato. No se trata de dejar de hacer planes, sino de adaptarlos para que disfruten sin riesgo», explica Jorge García Solache, veterinario de Tuio y conocido en la compañía como «el Dogtor». Por ello, se ha hecho un listado con diez consejos para que el perro

Diez consejos

1. Agua fresca siempre disponible. En casa conviene cambiarla varias veces al día. En paseos largos o viajes, lleva un bebedero portátil y ofrece pequeñas cantidades con frecuencia.

2. Evitar las horas centrales del día. Los paseos y juegos deben concentrarse al amanecer o al atardecer, reservando el mediodía para descansar en zonas frescas.

3. Aplicar la regla de los 5-7 segundos. Apoya el dorso de la mano sobre el asfalto. Si no aguanta, el suelo puede quemar sus almohadillas.

4. Nunca dejarlo dentro del coche. Ni a la sombra ni con las ventanillas entreabiertas: el interior puede alcanzar temperaturas peligrosas en pocos minutos.

5. Mantener los antiparasitarios al día. El calor favorece pulgas, garrapatas y mosquitos. En perros, conviene prestar atención al flebótomo, transmisor de la leishmaniosis.

6. Cuidado con la playa. Beber agua salada puede provocar vómitos y diarrea, mientras que ingerir arena en cantidad puede causar obstrucciones intestinales.

7. Aclarar y secar después del baño. El agua salada y el cloro pueden irritar la piel. Tras cada baño, conviene aclarar con agua dulce, secar los oídos y revisar espigas.

8. Usar protector solar específico. Las zonas sin pelo, la trufa, las orejas, el vientre o las áreas de piel clara pueden quemarse con facilidad.

9. Detectar a tiempo el golpe de calor. Jadeo intenso, babeo espeso, encías muy rojas o azuladas, desorientación, tambaleo, vómitos o pérdida de conciencia son señales de alarma. Ante estos síntomas, hay que refrescar al animal poco a poco y acudir a urgencias veterinarias.

10. Adaptar también la casa. Zonas frescas, ventilación, sombra y superficies frías ayudan a reducir el riesgo de sobrecalentamiento, especialmente en animales mayores o con problemas de salud.

Kiwi y el futuro seguro de mascotas de Tuio Además de este decálogo, Tuio cuenta con Kiwi, un asistente gratuito con IA que facilita a las familias información clara sobre cuidados cotidianos, alimentación, comportamiento y síntomas habituales de perros y gatos. Su orientación es informativa y no sustituye el diagnóstico ni la atención de un veterinario. La herramienta se enmarca en la entrada de Tuio en el ámbito de las mascotas, donde la compañía quiere aplicar el mismo enfoque digital, sencillo y transparente con el que ya opera en el seguro de hogar. Porque las vacaciones pueden cambiar de destino, horarios y rutina, pero el cuidado de quienes forman parte de la familia no debería tomarse nunca un descanso.