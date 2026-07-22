Adopta un perro: una cachorrina, muy activa y juguetona, espera una familia

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Una imagen vale más que mil palabras y este ejemplo lo resume a la perfección. Una perra, que destaca por la dulzura que transmite, que es guapa a rabiar y que, aún encima, es juguetona como ella sola. En resumen, una cachorra de valor incalculable que está esperando que una familia responsable quiera y pueda abrirle las puertas a una vida que es la que se merece. Una mascota, que no un objeto, que necesita atención, que va a querer jugar de forma constante, que es muy activa y que, de seguro, hace de la casa un lugar donde la felicidad está presente durante todo el día. Pero también hará destrozos. Recordemos que es un cachorro y que hay que enseñarle. Por ello se busca una familia preparada para darle los cuidados necesarios que va a pedir y que sepa, al 100% lo que va a adoptar. Para los intersados, hay un número de contacto que es el siguiente: 687 12 06 47. Por supuesto, los interesados deberán dar la información necesaria para que se les pueda dar en adopción.