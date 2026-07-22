Adopta un gato: los gatos de dos meses y medio que buscan un hogar para ser felices
Cuatro gatos, dos machos y dos hembras que han sido abandonadas en la misma colonia buscan hogar. Los machos tienen alrededor de dos meses y medio; las hembras, una siamesa y la otra blanca, alrededor de dos. Estas últimas fueron encontradas hace apenas dos días. Todas ellas se encuentran desparasitadas y listas para dar alegría a las casas que quieran adoptarlas y darles la vida que se merecen tras el miedo que pasaban en el momento en el que una persona las dejó abandonadas en la colonia. Cuatro gatos que, por supuesto, no hay que olvidar, son una gran responsabilidad y no son objetos. Estos animales harán de tu casa un hogar, de tu día a día, una felicidad. Tendrá momentos de todo tipo: más alegres, más movidos (son cachorros todavía), pero lo que seguro hará será que las personas que lo adopten tendrán un amigo fiel durante muchos años. Para más información hay que contactar al siguiente teléfono móvil: 646 08 80 42. Siempre con responsabilidad.