Unidad de Arritmias, un pilar esencial del Hospital Centro Médico de Asturias

INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRO MÉDICO DE ASTURIAS

ana gaitero

LEÓN

El corazón, ese motor incansable que nos da vida, a veces necesita una intervención experta para volver a latir con precisión. La arritmología, una subespecialidad de la Cardiología que se dedica al estudio y tratamiento de las anomalías eléctricas que se producen en el corazón, se encarga del diagnóstico y tratamiento de arritmias cardíacas, el síncope y la prevención de la muerte súbita.

La Unidad de Arritmias del Instituto de Cardiología del Hospital Central Médico de Asturias es una referencia en el ámbito de la asistencia privada en España y ofrece las prestaciones más avanzadas de la Cardiología Clínica (incluye todas las técnicas diagnósticas) e Intervencionista.

Para ello cuenta con profesionales altamente cualificados e infraestructuras hospitalarias punteras como el quirófano híbrido y la unidad de vigilancia intensiva. En el ámbito de la Hemodinámica viene desarrollando exitosamente tratamientos percutáneos de valvulopatías (implante de prótesis aórticas y dispositivos de reparación valvular mitral y tricuspídea), cierre de orejuela, corrección de defectos del septo interauricular.

Las arritmias más frecuentes que se tratan son la fibrilación auricular, las taquicardias supraventriculares, ventriculares y el síndrome de Wolf-Parkinson-White. Gran parte de los pacientes son tratados con medicamentos, pero a veces no es suficiente. Cuando se quieren eliminar las arritmias de forma permanente, se ofrece al paciente la posibilidad de una técnica mínimamente invasiva, la ablación endocárdica con catéter.

Estas técnicas se realizan en una sala intervencionista con personal altamente especializado y equipamiento sofisticado, como son un rayo de alta gama, un polígrafo y un navegador electro anatómico para realizar con total seguridad tanto procedimientos diagnósticos como de ablación simple o complejos (ablación de fibrilación auricular o taquicardias ventriculares).

Fibrilación auricular

Una de las arritmias más frecuente, que va en aumento, es la fibrilación auricular. El tratamiento busca lograr que la frecuencia y el ritmo cardíacos vuelvan a la normalidad y con ello mejorar la calidad de vida y el pronóstico de nuestros pacientes.

La Unidad de Arritmias del Hospital Centro Médico de Asturias realiza desde hace varios años una alternativa quirúrgica mínimamente invasiva y de bajo riesgo como es la ablación por catéter. Con calor o radiofrecuencia y dirigido mediante un sistema de mapeo electro anatómico tridimensional, destruye las células cardíacas que envían impulsos eléctricos irregulares. Con una efectividad de un 70-90%, en un 10-25% de casos es necesario realizar una segunda intervención para mejorar los resultados.

Desde enero de este año ha incorporado la terapia mediante crioablación, tanto para corregir la fibrilación auricular, como las taquicardias supraventriculares próximas al sistema de conducción, ya que es más segura al no presentar riesgo de bloqueo del sistema de conducción.

El estudio Fire and Ice publicado en el año 2016 en el New England Journal of Medicine, revista de gran prestigio internacional, comparó ésta técnica con el tratamiento convencional con radiofrecuencia sin demostrar diferencias en cuanto a efectividad entre ambas técnicas pero comprobando que la crioablación es más segura y reproducible, lo que implica menos reingresos.

En la sala de intervencionismo se implantan todo tipo de dispositivos tanto para el estudio de las arritmias o síncopes como el holter subcutáneo, marcapasos para corregir la falta de impulsos eléctricos en el corazón, desfibriladores para prevenir la muerte súbita o la optimización del rendimiento cardíaco con la implantación de dispositivos de resincronización.

La Unidad de Arritmias realiza un seguimiento exhaustivo de los pacientes tras el alta, con pruebas de seguimiento esenciales, como ECG y monitorización Holter o ecocardiografía transtorácica. Algunos precisan medicación antiarrítmica o una nueva intervención de ablación. La asistencia adecuada tras el alta garantiza la integración de las guías recientes en el concepto terapéutico.

Excelencia médica

El equipo de especialistas liderado por el Dr. Diego Pérez Díez, un profesional con una amplia trayectoria y formación en centros de referencia mundial, aporta la excelencia médica a la Unidad de Arritmias. Su destacada carrera incluye acreditaciones de prestigio como la de Interventional Cardiac Pacing y la de Invasive Electrophysiology otorgadas por la European Heart Rhythm Association, así como la acreditación española en electrofisiología y estimulación.

El Dr. Pérez Díez ha trabajado hospitales de renombre, como el Hospital Rio Hortega de Valladolid, el Hospital de León y el Hospital Central de Asturias (HUCA) en Oviedo. Actualmente, coordina la Unidad de Arritmias del Hospital Universitario de Cabueñes en Gijón y dirige la Unidad de Arritmias del Centro Médico de Asturias.

La Unidad de Arritmias del HCMA se consolida así como un pilar fundamental en el tratamiento de patologías cardíacas, reafirmando su misión de mejorar la calidad de vida de sus pacientes con los más altos estándares de excelencia, a la altura de las mejores del país.