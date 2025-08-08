La caspa puede tener más presencia en verano, ¿cómo puedes cuidar cuero cabelludo?

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La caspa es una condición común del cuero cabelludo que se caracteriza por la aparición de escamas blancas o amarillentas en la cabeza o en el cuero cabelludo. Estas escamas pueden ser finas y pequeñas o grandes y gruesas, y pueden estar acompañadas de picazón y enrojecimiento del cuero cabelludo.

La caspa puede ser un problema persistente y el verano puede agravarla debido a diferentes factores.

El calor y la humedad pueden aumentar la sudoración en el cuero cabelludo y empeorar la caspa. La exposición prolongada al sol puede resecar la zona. Además, el uso de productos capilares que no son adecuados para tu tipo de cabello puede empeorar la presencia de la caspa. Los cambios en la rutina del cuidado de tu cabello también son un factor importante, pues durante el verano, es frecuente cambiar la rutina.

Para evitar la presencia o crecimiento de caspa es importante lavar tu cabello regularmente con un champú suave y específico para la caspa. Elige productos capilares que sean adecuados para tu cabello y evita el uso excesivo de herramientas calientes que puedan resecar el cuero cabelludo y empeorar la caspa. También, mantén una dieta rica en nutrientes e intenta encontrar maneras efectivas de manejar el estrés, pues puede ser otro aliciente.

Existen champús medicalizados que contienen ingredientes como el zinc, el ketoconozanol o el alquitrán de hulla, que pueden ayudar a controlar la caspa. También hay aceites naturales como el de árbol de té o el aceite de coco, que tienen propiedades antifúngicas y antiinflamatorias.