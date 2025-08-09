Ahuyentar las moscas de tu casa: siete remedios caseros

Moscas en León: ¿Por qué están más molestas que nunca?

La presencia de moscas en tu casa durante el mes de verano puede ser un problema, además de incómodo. Aquí te dejamos siete remedios caseros para ahuyentar a estos insectos de tu vivienda:

Vinagre de manzana y agua: mezcla vinagre de manzana con agua en un recipiente y coloca una tapa con agujeros pequeños. Las moscas se sentirán atraídas por el olor a vinagre y quedarán atrapadas en el recipiente.

Bolsas de plástico con agua: coloca bolsas de plástico transparentes llenas de agua en las ventanas o en las puertas. La refacción de la luz en el agua y el plástico ahuyenta a las moscas.

Aceites esenciales: algunos aceites esenciales, como el de citronela, lavanda, eucalipto o menta, pueden repeler a las moscas. Puedes agregar unas gotas de estos aceites a un difusor o mezclarlos con agua y rociarlos en el aire.

Velas de citronela: las velas de citronela son una forma efectiva de ahuyentar a las moscas. El humo y el olor a citronela repelen a estos insectos.

Plantas repelentes: algunas plantas, como la albahaca, el romero, la menta o la citronela, tienen propiedades repelentes que pueden ahuyentar a las moscas. Coloca estas plantas en macetas en tu casa o en tu jardín.

Limpiar y eliminar fuentes de alimento: las moscas se sienten atraídas por la comida y por la basura. Asegúrate de limpiar y eliminar cualquier tipo de alimento o basura que pueda atraer a las moscas.

Mallas en ventanas o puertas: coloca mallas en ventanas y puertas para evitar que las moscas entren en tu casa.

Recuerda que la prevención es clave. Mantén tu casa limpia y libre de fuentes de alimento y basura para evitar la presencia de moscas.