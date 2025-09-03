Retiran del mercado unos globos de agua reutilizables por riesgo de obstrucción intestinal

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

FACUA-Consumidores en Acción alerta de la retirada del mercado de unos globos de agua reutilizables de la marca Soppycid, vendidos por internet, por riesgo de obstrucción intestinal o perforación al contener imanes pequeños.

La asociación ha tenido conocimiento de la alerta a través de una notificación que Amazon ha enviado a los usuarios que han comprado este producto a través de su plataforma. La notificación ha sido originariamente emitida por el sistema de alerta rápida de la Unión Europea para productos no alimentarios peligrosos (Safety Gate).

Según ha informado el organismo, «el juguete tiene partes pequeñas (imanes) con un alto flujo magnético, que se pueden separar fácilmente del globo. Un niño puede poner los imanes en la boca y tragarlos, lo que puede llevar a que se atraigan entre sí, causando obstrucción intestinal o perforación».

En concreto, estos globos de agua son esferas de plástico abiertas por la mitad, donde tienen como cierre unos imanes con gran poder de sujeción. Al meterlos en el agua, se llenan y cierran con estos imanes, que se abren y expulsan el agua con los golpes. Así, pueden usarse una y otra vez.

La retirada del mercado afecta a todos los lotes de este producto ya que no cumple con los requisitos de la Directiva de Seguridad de Juguetes ni con la norma europea EN 71-1. Los globos reutilizables estaban a la venta por internet, en la página fruugo.com y en plataformas como Amazon.

La plataforma de venta Amazon ha indicado a los consumidores que tienen estos globos en su poder que dejen de utilizarlos y que si la compra fue para otra persona, avisen a la misma de la alerta.

Los consumidores pueden devolver los globos afectados a Amazon para obtener el reembolso completo, incluyendo «cualquier cargo en el que incurras por esta devolución». Para ello, deben ponerse en contacto con el Centro de Atención al Cliente de la compañía.