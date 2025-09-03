Ojo: riesgo de accidente en algunos modelos de motocicletas Honda

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El sistema de alerta rápida de la UE para productos peligrosos no alimentarios (Safety Gate) ha alertado del riesgo de lesiones graves al conducir algunas motocicletas de la marca Honda debido a que puede apagarse el motor por un problema con el cigüeñal.

En la notificación del Safety Gate, publicada este 28 de agosto, se especifica que los modelos afectados son los referentes a las numeraciones SH125ADR/SH125AD2R y SH150ADR/SH125AD2R, e4*168/2013*00127*02, e4*168/2013*00128*01. El país notificante de la alerta ha sido Bélgica.

En concreto, el problema detectado está en el sensor de posición del cigüeñal, que puede desconectarse. Al hacerlo, puede ocasionar que el motor se apague durante la marcha ocasionando un accidente y lesiones graves. Las motocicletas están fabricadas en Japón.

Por ello, el organismo europeo ha señalado que no cumple con el Reglamento sobre la homologación y la vigilancia del mercado de los vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos y por ello, se ha procedido a la retirada y recuperación de los vehículos de los usuarios finales.